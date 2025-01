Milan, Ibrahimovic: “Walker? Vediamo se è possibile, ha tanto interesse”. Poi blinda Tomori

Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso del prepartita del big match dei rossoneri contro la Juventus a Torino: “Walker in controtendenza con il progetto? Tutti sanno che è un grande giocatore, ha fatto grandi cose al City, ha giocato nel Tottenham ed è un Nazionale inglese. Quando c’è uno come lui sul mercato… ma non sappiamo se sia sul mercato, c’è tanto interesse, ma non va contro le nostre strategie, perché è forte, un leader, stiamo verificando cosa sia possibile”

Con Conceicao parlate?

“Si parla tutti i giorni con l’allenatore per avere un dialogo, capire cosa piace a lui ed a noi. Ora lavoriamo per capire cosa serve sapendo che la squadra è forte”.

E dove serve?

“Più parlo, più si alzano i prezzi, questo è il calciomercato”.

Joao Felix?

“Ci sono tanti nomi che escono tutti i giorni, i procuratori fanno le loro strategie. La squadra è già forte, in Supercoppa abbiamo visto che può vincere”.

Tomori inamovibile? O per 25 milioni è cedibile?

“No, Tomori è un nostro giocatore, sta bene al Milan, ha fatto bene in Supercoppa, con Fonseca era un momento diverso di Conceicao, piace tanto al tecnico”.