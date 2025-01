Napoli, l’entusiasmo è da Scudetto: il calore di 5mila tifosi nella notte ed il saluto di Conte

Atalanta-Napoli doveva dire chi delle due squadre ha le carte più in regola per tenere il passo dell’Inter, ma all’indomani della sfida ci si chiede piuttosto chi sia in grado di tenere il passo dei partenopei. Una vittoria pesantissima quella della squadra di Antonio Conte, che è tornata da Bergamo con ancora più convinzione di poter lottare fino in fondo per il Tricolore.

E con tanto entusiasmo, dentro e fuori dallo spogliatoio. Le dichiarazioni dei protagonisti nel post partita fanno intendere come ci sia un mix di consapevolezza e ritrovata energia per puntare all’obiettivo, pur senza dirlo apertamente. Fuori dal campo d’allenamento poi, l’ambiente ha fatto capire come si sente. Al rientro da Bergamo infatti circa 5mila sostenitori azzurri hanno accolto la squadra con cori d’incitamento. E dai video che circolano sui social, si vede Conte prendere un megafono per ringraziarli, dato che il pullman aveva qualche difficoltà a proseguire sulla propria strada.

“Il 2-2 poteva ammazzare un toro – le parole di Conte in conferenza – a livello psicologico era tutta dalla parte dell’Atalanta, ma ci siamo alzati di nuovo, li abbiamo riguardati negli occhi e poi abbiamo fatto il terzo gol”. Così ha parlato il comandante Conte: squadra e città sono al suo seguito.