Serie A, Cagliari-Lecce termina 4-1. Parma-Venezia 1-1

Si sono concluse poco fa le due gare delle 15. Il Cagliari ha battuto 4-1 in rimonta il Lecce, termina 1-1 la sfida tra Parma e Venezia.

Cagliari-Lecce

Le formazioni ufficiali e la cronaca

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Felici; Viola; Piccoli. All. Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

Il Cagliari vince 4-1 in casa contro il Lecce. La formazione di Marco Giampaolo era passata in vantaggio al 43′ con la rete di Pierotti, che di prima intenzione tira e sblocca il match. Nella ripresa i sardi si riprendono: al 60′ Gaetano con una sassata batte Falcone, sei minuti più tardi è Luperto che, con un tocco fortunoso, batte ancora Falcone. All’80’ Zortea trova il tris bruciando Jean, quattro minuti più tardi è Obert a fissare il punteggio sul 4-1. Vittoria importantissima in ottica salvezza per la formazione di Davide Nicola.

Parma-Venezia

Le formazioni ufficiali e le cronaca

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Hernani; Almqvist, Sohm, Mihaila; Cancellieri.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Candela, Idzes, Haps; Bjarkason, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Grandi, Gytkjaer, Oristanio, Condé, Zerbin, Chiesurin, Carboni, El Haddad.

Termina 1-1 la sfida tra Parma e Venezia. Al 20′ è Pohjanpalo a sbloccarla su calcio di rigore, nel secondo tempo – al 57′ – Hernani la pareggia sempre dal dischetto e riporta in gioco i ducali. Al 79′ gol annullato al Venezia, Oristanio aveva trovato la rete del seconda vantaggio ma il VAR ha annullato tutto .