Tutto pronto per l’ultimo match della 21a giornata di Serie A con Como e Udinese che chiuderanno il turno con la sfida del Sinigaglia. Una sfida sicuramente importante per entrambe le formazioni in lotta per la permanenza in Serie A e con Cesc Fabregas che non potrà contare su alcuni uomini importanti (Sergi Roberto, Alberto Moreno e soprattutto Nico Paz che però dovrebbe partire dalla panchina, ndr.) nonostante l’ufficialità di Dele Alli. In campo gli acquisti di gennaio Butez, Caqueret e Diao, quest’ultimo a segno contro il Milan. L’Udinese si affida al miglior undici possibile con Runjaic che punta sulla classe di Sanchez e Thauvin alle spalle di Lucca e con Oumar Solet che guiderà la difesa bianconera.

Como-Udinese, le probabili formazioni

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Da Cunha, Caqueret, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. All. Fabregas.

UDINESE (4-3-3): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara: Lovric, Karlstrom, Payero; Sanchez, Thauvin, Lucca. All. Runjaić.