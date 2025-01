ESCLUSIVA SI Bonfanti, ore decisive: il Bari vuole chiudere, il Venezia non si defila ancora

Ore decisive per il futuro dell’attaccante del Pisa, Nicholas Bonfanti. Da un lato il Bari si è portato avanti nella trattativa per averlo in prestito secco e oggi pomeriggio sono previsti nuovi contatti in tal senso. Il Pisa però è in contatto con il Venezia, con il quale sta per chiudere l’arrivo di Antonio Candela in difesa ed i lagunari non si sono ancora defilati del tutto dalla corsa all’attaccante. Oltre alla prospettiva di farlo giocare in Serie A, i veneti potrebbero proporre poi un prestito con diritto di riscatto per averlo a gennaio, ma per il reparto avanzato stanno valutando chi far entrare ed uscire, dato che dopo l’addio di Raimondo ci sono interessamenti anche per Gytkjaer e Pohjanpalo. Si attendono sviluppi in queste ore.