Alcaraz si fa da parte, pazzesco ribaltone agli Australian Open

Il gesto di Carlos Alcaraz non passa sotto silenzio: lo spagnolo si mette da parte e lascia gli applausi tutti al rivale

Carlos Alcaraz è, con Sinner, uno dei grandi protagonisti della nuova era del tennis. Lo spagnolo ha fatto prima dell’italiano ad arrivare in cima al mondo, ha già vinto quattro slam ed ora punta ad allungare la sua striscia positiva.

Farlo non sarà semplice perché, oltre al 23enne altoatesino, ci sono altri rivali con cui fare i conti, partendo proprio da quel Novak Djokovic affrontato oggi nei quarti di finale degli Australian Open. Prima della sfida contro il serbo, Alcaraz ha dovuto avere la meglio dell’inglese Jack Draper negli ottavi. Match che poteva risultare ostico, ma che per lo spagnolo è durato appena due set (entrambi vinti).

Il britannico, infatti, è stato costretto al ritiro per un problema fisico dopo aver perso i primi due parziali. Già al termine del primo set, Draper ha dovuto chiedere l’intervento dei medici, ma dopo il secondo non ha potuto fare altro che rinunciare a giocare e dare la partita vinta all’avversario. Nel lasciare il terreno di gioco, il britannico è sembrato quasi scusarsi con il pubblico della Rod Laver Arena, ma è stato Alcaraz ha fare il gesto che più di tutti è piaciuto agli spettatori.

Alcaraz lascia la scena a Draper

Lo spagnolo non ha voluto festeggiare il passaggio del turno in pieno, ma ha lasciato la scena all’avversario infortunato. Dopo un caloroso abbraccio tra i due, il numero 3 al mondo ha iniziato ad applaudire verso il rivale ed ha invitato il pubblico a fare lo stesso, indicando con la mano Draper.

Inevitabile l’ovazione degli spettatori, presenti sulle tribune per l’ottavo di finale, rivolta verso il britannico. Ma non è tutto perché Alcaraz ha voluto omaggiare l’avversario nel tradizionale messaggio scritto sulla telecamera presenti in campo: “Sarai dove meriti. Guarisci presto Jack” il testo del messaggio lasciato dal tennista spagnolo.

Ora per Draper ci sarà da recuperare la forma fisica. Attuale numero 18 al mondo, da tempo l’inglese sta lottando contro gli infortuni. Di recente ha dovuto fare i conti con un problema all’anca, simile a quello che ha condizionato Sinner nella scorsa primavera, non potendo partecipare alla United Cup. Ora un nuovo guai fisico che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca contro Alcaraz agli Australian Open. Una uscita di scena tra gli applausi, grazie al gesto da galantuomo dello spagnolo.