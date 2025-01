Dramma Sinner, panico tra i tifosi

Grande apprensione per il tennista italiano dopo quanto accaduto in Australia: i tifosi sono impauriti per quel che potrebbe succedere

Vince ancora Jannik Sinner, ma quanta paura tra i suoi tifosi. Dagli Australian Open arriva ancora una bella notizia per il campione italiano: per la 15a volta consecutiva, il numero uno al mondo approda ai quarti di finale di un torneo ATP e lo fa in maniera convincente, anche se con qualche preoccupazione di troppo.

Il 6-3 3-6 6-3 6-2 rifilato a Rune dimostra che a livello tennistico Sinner è in palla, ma quanto accaduto tra il secondo e il terzo set della sfida contro il danese non può che far scattare l’allarme. Il malore accusato dall’italiano ha fatto preoccupare tutti: le facce dei coach Cahill e Vagnozzi erano allarmate, così come in apprensione era tutto il pubblico sugli spalti e quello che da casa stava tifando per l’altoatesino.

Dopo aver perso il secondo set, Sinner ha iniziato ad accusare un malessere che si è protratto a lungo, costringendolo a chiedere l’intervento del medico. Probabilmente il forte caldo ha inciso sulla salute del tennista, che già in passato in un grande slam aveva dovuto abbandonare per un malore. Il riferimento è ai quarti di Wimbledon, ma rispetto alla partita di luglio oggi Sinner è stato in grado di continuare e vincere.

Malore per Sinner, Rune arrabbiato: “È durato troppo”

Due i momenti del match in cui è apparso a tutti evidente che non stesse bene. Il primo arriva al cambio campo del settimo game del secondo set: Sinner sembra dare di stomaco, non sta bene, ma non chiede l’intervento del medico e torna regolarmente in campo. Poi nel terzo set la scena si ripete.

L’italiano non sta bene, sembra annebbiato, suda molto e trema in maniera vistosa. Questa volta ricorre alle cure del medico, rientra negli spogliatoi e per oltre 10 minuti si fa curare. Quando torna in campo il peggio sembra essere passato e l’incontro fila via liscio senza particolari problemi.

Lo spavento però è stato tanto, i tifosi si sono ovviamente allarmati per quanto stavano vedendo a Melbourne. Nel post gara lo stesso Sinner ha cercato di minimizzare quanto accaduto raccontando di essere stato curato al meglio dal medico e, successivamente in conferenza stampa, spiegando che quanto accaduto non aveva nulla di simile con quel che è successo a Wimbledon lo scorso anno.

In quel caso Sinner veniva da notti insonni, agitato per il caso doping. Questa volta, invece, il problema sonno non c’è stato, inoltre ha potuto far tesoro proprio dell’esperienza inglese per gestire il malessere e andare comunque avanti e vincere. Ora potrà riposare e attendere i quarti di finale per provare a continuare a vincere.

Torna a casa, invece, Rune che nelle dichiarazioni post match non è stato tenero nei confronti del rivale: “Credo che il MTO sia durato un po’ più di quel che mi aspettavo. È tornato in campo a tutta, non so cosa gli hanno fatto. Ci ha messo un po’ troppo“. Insinuazioni che sono state poco gradite dai fan di Sinner che sui social hanno acceso la polemica.