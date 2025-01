Juventus, Giuntoli prima del Bruges: “Non vogliamo vendere, ma implementare la rosa. Kolo Muani? Domani dovremmo annunciarlo”

Cristiano Giuntoli direttore tecnico della Juventus, nel pre partita della sfida di Champions League contro il Bruges, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito di vari temi, ma soprattutto del calciomercato che vede la Juve molto attiva.

È arrivato a Bruges dopo la squadra, aveva altro da fare?

“Manca poco alla fine del mercato, normale essere indaffarati. Siamo qua e vogliamo fare bene in Champions. Andiamo avanti con fiducia“.

Quanto ci sarà ancora da attendere per l’annuncio di Kolo Muani?

“Credo a breve, stanno (il PSG, ndr) facendo gli ultimi documenti. Domani al massimo dovremmo esserci“.

Tra quanto rivedremo la Juve in testa alla classifica?

“Quanti anni non lo so, siamo convinti a breve di tornare protagonisti. Abbiamo cambiato tanto, cambieremo qualcuno a breve e qualcun altro a giugno, ma torneremo protagonisti“.

Che centrale state cercando?

“Vogliamo fare il massimo, gennaio è un mercato particolare. Sicuramente prenderemo ragazzi che ci daranno una mano, poi le qualità le faranno vedere strada facendo“.

Douglas Luiz titolare e Vlahovic in panchina: cambia qualcosa in chiave mercato?

“Non vogliamo fare mercato in uscita, vogliamo implementare la rosa. Questa è la nostra volontà e rimane tale“.