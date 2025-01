L’Atalanta asfalta lo Sturm Graz: manita agli austriaci e due primati per Antonio Percassi

Vittoria per dimenticare il ko interno contro il Napoli e l’ultima sconfitta in Champions contro il Real Madrid: l’Atalanta disintegra contro lo Sturm Graz con un rotondo 5-0 grazie alle reti di Retegui, Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini. Un successo importante che permette alla squadra allenata di Gian Piero Gasperini di qualificarsi al prossimo turno di Champions League prima del tour de force: Como, Barcellona che servirà per capire le ambizioni di una Dea che vuole stare nelle prime otto d’Europa.

Dopo il gol divorato dagli ospiti, la Dea passa nel primo tempo: Zappacosta per Retegui che da dentro l’area piccola supera per la prima volta Scherpen prima di essere sostituito all’intervallo da Lookman.

Nella ripresa i nerazzurri dilagano e segnano altre quattro reti. Altri due primati assoluti per Antonio Percassi, che contro lo Sturm Graz in UEFA Champions League ha tagliato gli storici traguardi per il Club nerazzurro delle 800 partite e della 350esima vittoria della sua Presidenza. Alle sue spalle, Daniele Turani, che rimase in carica come Presidente nerazzurro dal 1945 al 1964, totalizzando 698 partite con 226 vittorie.