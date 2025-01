ESCLUSIVA SI Empoli, proposto il rinnovo ad Henderson: per ora non c’è accordo, i dettagli

Il contratto di Liam Henderson con l’Empoli scadrà il prossimo 30 giugno 2025. Il centrocampista classe ’96, approdato inizialmente in prestito in Toscana nell’inverno del 2020 per poi farvi ritorno nell’estate 2021, in questa stagione ha ritrovato continuità dopo il prestito al Palermo della passata stagione. 23 presenze per lui in 23 partite a disposizione (esclusa quella dove è rimasto fuori per squalifica contro il Torino) con D’Aversa in questa stagione, con 4 assist.

Qualche squadra ha chiamato per chiedere di lui dall’estero, ma le proposte sono state declinate e l’idea è che non si muova in questa finestra di mercato. L’Empoli gli ha proposto un rinnovo (triennale), anche se al momento non c’è accordo fra le parti.