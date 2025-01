“Fiorentina, Pablo Marí la Fiorentina e Comuzzo intoccabile

Pablo Marí ha manifestato chiaramente la sua volontà di trasferirsi alla Fiorentina. Lo spagnolo spera che il trasferimento possa concretizzarsi nei prossimi giorni, con la chiusura del mercato alle porte. Il difensore ha ribadito di considerare ormai conclusa la sua esperienza con il Monza, pur mostrando il massimo rispetto verso il club brianzolo, con cui ha vissuto un’esperienza felice. Le trattative tra Marí e la Fiorentina sono andate avanti con discrezione, e già da tempo si parlava di un possibile accordo tra il giocatore e il club viola. Ora, però, resta da risolvere la questione con il Monza, che sta vivendo un momento delicato, e dunque la situazione potrebbe richiedere ancora un po’ di tempo per essere definita.

Questione Comuzzo

Nel frattempo, un altro tema caldo è quello relativo a Pietro Comuzzo, giovane talento della Fiorentina, che il club considera un elemento imprescindibile per il futuro. Comuzzo, classe 2005, è un difensore con grandissime qualità e un grande potenziale, tanto che la società viola punta molto su di lui. Nonostante le voci e le speculazioni, la Fiorentina è fermamente convinta della sua crescita e del suo valore, e non vuole cedere alle tentazioni di altre società. L’obiettivo della Fiorentina è puntare su giovani di prospettiva, come Comuzzo, per costruire una squadra competitiva a lungo termine.