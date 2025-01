Inter, Inzaghi: “Un altro passo e ci siamo. Asllani? Troppe critiche, ha la nostra fiducia”

L’Inter batte di misura lo Sparta Praga, basta un super gol di Lautaro Martinez. Al termine del match, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi: “Ad un passo dagli ottavi? Un risultato fatto di grandi prestazioni, ci manca solo un punto, il destino è nelle nostre mani. Abbiamo fatto 7 partite nel modo giusto, sono molto soddisfatto della prestazione, per come siamo stati sempre concentrati per una partita che è stata molto impegnativa. Sono contento anche per i tifosi che erano tanti anche stasera”.

Un po’ di cattiveria nel chiuderla è mancata in questo periodo?

“L’avevamo chiusa diciamo, il gol annullato è di un tacchetto… abbiamo creato, dopo il gol di Lauti pensavamo che la partita si potesse mettere bene, ma loro sono rimasti belli chiusi. Nella ripresa potevamo fare il secondo gol, abbiamo creato tante situazioni”.

Siete stati sempre concentrati.

“L’ho detto anche alla squadra che serviva grande concentrazione e determinazione. Loro sono una squadra fisica, lo abbiamo visto sulle palle inattive, ma abbiamo rischiato poco e dove abbiamo rischiato è stato bravo Sommer”.

Su Asllani c’è troppa critica. Ha qualcosa da chiedere in più?

“Sono d’accordo, sta facendo ottime cose, davanti a Calha che conosciamo tutti, si fa sempre trovare pronto. Ci può stare come è capitato anche a Calha di sbagliare qualche partita. Contro l’Empoli senza ammonizione lo avrei lasciato in campo 90 minuti, deve continuare così, ha la massima fiducia mia e della società”.