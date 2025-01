Inter, le ultimissime di formazione contro lo Sparta Praga

Sparta Praga-Inter. Un match in cui dover confermare l’ottimo momento vissuto in campionato con l’obiettivo di confermarsi nelle prime otto in Champions League: la formazione allenata da Simone Inzaghi dovrà chiudere il discorso qualificazione in Repubblica Ceca dopo il KO di Leverkusen. Complici le tante assenze per infortunio (Calhanoglu, Bisseck, Acerbi, ndr.), il tecnico piacentino si affiderà al miglior undici possibile contro i cechi. Toccherà a Pavard, ad Asllani in cabina di regia ma soprattutto alla Thu-La guidare l’attacco meneghino.

Probabile formazione Sparta Praga-Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Le parole di Inzaghi in vista dello Sparta

” “Sarà una gara difficile. Loro dal 15 dicembre non giocano gare ufficiali, hanno fatto bene in amichevole e qua su questo campo, dove tra l’altro ho giocato, non è mai facile. Lo Sparta è una squadra fisica che verticalizza, giocano a cinque dietro in fase difensiva ma il modulo può cambiare. È una squadra di valore, alle prime due ha fatto bene e poi ha perso con avversari forti come City e Atletico. Servirà un’Inter determinata, loro hanno la Champions nel loro DNA. Noi dobbiamo proseguire a fare quello che stiamo facendo tra Champions e campionato. In Champions vogliamo essere protagonisti, è il DNA dell’Inter e non dobbiamo tralasciare nulla”.