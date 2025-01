Milan, le ultimissime di formazione contro il Girona

Milan-Girona. Una sfida sicuramente determinante per provare ad entrare nelle prime otto ed evitare i play-off di Champions League: la formazione allenata da Sergio Conceicao dovrà riscattare il passo falso in campionato di sabato sera contro la Juventus, nel settimo turno della competizione dalle grandi orecchie. Complici le tante assenze per infortunio e squalifica (Tomori, ndr.), il tecnico portoghese schiererà il miglior undici possibile contro gli spagnoli. Toccherà a Pavlovic al centro della difesa e al recuperato Morata guidare l’attacco dopo il forfait contro la Juve.

Probabile formazione Milan vs Girona

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Morata, Leao.

La carica di Conceicao contro il Girona

“Quando ho detto quella cosa sui cambi non era una critica ma una realtà. Domani abbiamo 12-13 giocatori della prima squadra, 3 portieri, e tre ragazzini: Camarda, Zeroli e Bartesaghi. È un messaggio anche per i tifosi, l’anima del club: in questo momento siamo qua noi, devono appoggiarci, devono essere il dodicesimo uomo. Anzi, il primo. Senza di loro il club non esiste. Devono mettere da parte la simpatia per me, per i giocatori, per la dirigenza: il Milan è il Milan, loro devono difendere e devono guardare il simbolo. Senza l’anima degli appassionati non esiste il club. Io farò di tutto, i giocatori faranno di tutto, ma c’è bisogno del loro supporto. Domani è importantissimo, siamo in emergenza e abbiamo bisogno di tutti: vinciamo tutti, pareggiamo tutti e perdiamo tutti insieme. Non sono bello, non sono simpatico, va bene. Ma ora sono qua io. I giocatori sentono l’ambiente fuori. È importante mettersi tutti insieme. Dovevo dirlo, lo sento. Vedo troppe divisioni in un club storico. È il Milan che ci perde, non io o i giocatori. I tifosi del Milan cominciano ad un anno e sono tifosi per tutta la vita. Secondo me è molto importante”.