Milan, Walker è il primo rinforzo del mercato invernale

Sergio Conceiçao decisivo in una doppia operazione del Milan: Kyle Walker in arrivo dal Manchester City e Fikayo Tomori vicino alla permanenza in rossonero.

Determinante impatto sul mercato del nuovo tecnico dei rossoneri con il portoghese decisivo in entrambi i casi. Proprio quando l’accordo sembrava essere vicino tra Milan e Juventus, la pista per il difensore inglese si è raffreddata. Ha pesato anche la volontà di Conceiçao di non privarsi dell’ex Chelsea, ma anche dello stesso difensore che ha preferito restare in rossonero piuttosto che raggiungere il vecchio compagno di reparto, Pierre Kalulu, in bianconero.

L’ormai ex capitano del City, invece, sarà un nuovo calciatore del Milan. Il difensore inglese classe 1990 diventerà un nuovo giocatore rossonero, gli accordi sono stati raggiunti e nei prossimi giorni potrebbe già esserci l’annuncio ufficiale. Prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, con il difensore della Nazionale Inglese che firmerà un accordo fino al 2027 andando così a rinforzare la catena di destra della squadra di Conceicao sempre a contatto con la società e a caccia di ulteriori rinforzi dal mercato.