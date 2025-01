Pedullà: “Ndour, nessuna trattativa con la Fiorentina: il Bologna ci pensa”

Nonostante le recenti indiscrezioni, Cher Ndour, centrocampista classe 2004 di proprietà del Paris Saint-Germain, non è un obiettivo della Fiorentina. Le voci di un possibile pressing del club viola non trovano conferma: attualmente, non è in corso alcuna trattativa per il giovane talento italiano. Sebbene il calciomercato possa sempre riservare sorprese, la situazione attuale non prevede movimenti in questa direzione.

Diverso, invece, l’interesse del Bologna. I rossoblù sembrano valutare l’ipotesi di puntare su Ndour, ma l’operazione non è priva di complicazioni. La vicenda si intreccia con le difficoltà legate agli slot per i prestiti che il Paris Saint-Germain sta cercando di risolvere. Un aspetto che potrebbe influire anche sul futuro del giocatore.

Attualmente in prestito al Besiktas, Ndour potrebbe lasciare la Turchia in anticipo rispetto ai tempi previsti. La sua esperienza nella Süper Lig, infatti, non decolla come sperato. Nel frattempo il mercato entra nel vivo, resta da vedere quale sarà la prossima destinazione per il promettente centrocampista, con il Bologna che osserva attentamente la situazione.