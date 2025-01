“Si arrampica sugli specchi”: catastrofe Sinner, tifosi stravolti

È ancora il caso doping che riguarda Sinner a tenere banco con l’ultima sentenza che coinvolge il tennista italiano: si arrampica sugli specchi

Funzionasse tutto come funziona Sinner in campo, per il tennista italiano ci sarebbe solo di che sorridere. Invece, purtroppo, non funziona tutto così, anzi. Per il numero uno al mondo il cemento di Melbourne si sta rivelando ancora una volta alleato prezioso. Sinner ha ottenuto la qualificazione alle semifinali, battendo in tre set il padrone di casa De Minaur, lasciando soltanto sei game all’avversario.

Una prova di forza disarmante per i rivali del campione altoatesino, la dimostrazione che nei momenti più difficili, come accaduto negli ottavi contro Rune, Sinner trova energie insperate per prevalere sull’avversario. Ora per l’italiano ci sarà da affrontare l’americano Shelton in semifinale, quindi il vincitore dovrà vedersela con chi avrà avuto la meglio tra Djokovic e Zverev nell’altra semifinale.

Comunque vada, Sinner è stato tra i protagonisti del primo slam dell’anno, ma ad attenderlo c’è una prova molto più dura. Il riferimento è al caso doping, con l’attesa sempre più spasmodica della sentenza del Tas di Losanna. Una sentenza che potrebbe stravolgere la carriera di Sinner, soprattutto se fosse accolto la richiesta della Wada di una squalifica da uno a due anni del nostro campione. Di questo ha parlato Piero Guerrini, giornalista sportivo di Tuttosport, che non ha usato parole tenere nei confronti dell’agenzia mondiale antidoping.

Sinner, Guerrini duro contro la Wada: “Si arrampica sugli specchi”

Non usa mezzi termini il giornalista quando affronta il tema della possibile squalifica di Sinner. Una eventualità a cui non vuole neanche pensare, tanto che considera l’assoluzione “la cosa più giusta e corretta“.

Lo dice nel corso di un’intervista a ‘Mowmag’ in cui definisce il caso doping che coinvolge l’italiano “privo di fondamento“. Guerrini quindi spiega: “La responsabilità dello staff può essere presa in considerazione, ma non è possibile fermare un massaggio. Si tratta di un’arrampicata sugli specchi“.

Ecco perché, proprio in virtù di quanto sta accadendo a Sinner, ma anche per altri casi che si sono negli ultimi anni, c’è bisogno di “una riflessione seria su come cambiare il sistema, migliorare le regole e la gestione“. Guerrini auspica regole uguali per tutti, in tutti gli sport: “Gli sportivi devono rispettare le stesse leggi, che devono essere chiare” conclude.

Un invito che consentirebbe di evitare anche tutte quelle polemiche sulla disparità di trattamento che hanno coinvolto proprio Sinner dopo il caso doping.