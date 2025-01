Milan Futuro, Mastrantonio può salutare

Il 21enne portiere del Milan Futuro Davide Mastrantonio potrebbe lasciare i rossoneri già in questa finestra di calciomercato di gennaio. Il portiere, cresciuto nelle giovanili della Roma, nonostante sia stato a lungo aggregato alla formazione di Daniele Bonera è stato impegnato solamente con la Primavera. In questa annata, l’estremo difensore romano ha collezionato solo 8 presenze nel torneo di Primavera 1.

Su di lui sarebbe forte l’interesse del Picerno, formazione del girone C della Serie C. La formazione della provincia di Potenza vorrebbe prendere Mastrantonio già in questo mese.