Como, Fabregas: “Abbiamo giocato con coraggio. Sono orgoglioso”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Abbiamo giocato con coraggio, abbiamo fatto una buona partita e messo in difficoltà una grande squadra. Siamo una neopromossa e stiamo facendo fatica contro le grandi squadre. Cerco di essere sereno perché la squadra meritava di più, non so se abbiamo sofferto quei 20 minuti perché anche noi abbiamo avuto l’occasione con Strefezza e Perrone”.

“Se l’allenatore avversario fa quattro cambi per cambiare qualcosa tatticamente vuol dire che c’è tanto del Como. Sono orgoglioso e contento, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Orgoglioso per la mentalità e l’intensità, siamo andati vicini al pareggio.

“Abbiamo perso alcuni punti, dobbiamo gestire meglio alcuni momenti per diventare una squadra ancora più forte. Perrone? Non parliamo di infortuni, siamo contenti del suo ritorno, oggi non poteva fare più di 60 minuti, è un buon motore di questa squadra, vede i tempi, capisce le giocate, quando aspettare, un giocatore molto importante che abbiamo ritrovato dopo tre mesi”.