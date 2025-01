Empoli-Bologna 1-1, D’Aversa ferma Italiano: decimo pareggio per i felsinei

Termina 1-1 alla Computer Gross Arena la sfida tra Empoli e Bologna. Toscani avanti con Colombo raggiunti poi in chiusura di primo tempo dalla rete di Benjamin Dominguez.

Empoli-Bologna, le ufficiali

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Se. Esposito, Fazzini; Colombo. All. D’Aversa.

A disposizione: Perisan, Seghetti, Salomon, Anjorin, Cacace, De Sciglio, Zurkowski, Tosto, Marianucci, Bacci, El Biache, Pereira Gravvelo, Konate, Maleh

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Posch, Castro, Iling-Junior, Casale, El Azzouzi, Pobega, Ferguson, Cambiaghi, De Silvestri, Miranda, Fabbian.

La partita

Empoli che la sblocca al 25′ con Colombo. Fazzini avvia l’azione servendo sulla corsa Pezzella, cross verso il centro girato alle spalle dall’attaccante scuola Milan con una precisa conclusione di prima intenzione. 8 minuti dopo Empoli ancora pericoloso. Gyasi alza la testa e mette una gran palla in mezzo per il taglio di Colombo, anticipato da Lucumì al momento della conclusione. Pari Bologna al 45′. Ndoye appoggia su Lykogiannis, che mette un cross perfetto sul secondo palo per la girata al volo vincente dell’esterno d’attacco argentino. Vasquez battuto sul suo palo. Empoli ancora pericoloso al 51′. Colombo cambia gioco trovando Esposito al centro dell’area, sul quale è provvidenziale il ripiegamento da parte di Lucumì. Bologna ad un passo dal raddoppio al 80′. Gran riflesso di Vasquez, reattivo sulla girata da distanza ravvicinata di Beukema. Al 95′ occasione per Castro. Colpo di testa debole dell’attaccante argentino, nessun problema per Vasquez che blocca la sfera.