Il Napoli supera la Juventus: 2-1 in rimonta al Maradona

Il Napoli batte in rimonta la Juventus nel big match di giornata, 2-1 in rimonta per la formazione di Antonio Conte.

Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez; Kolo Muanui All. Thiago Motta.

La partita

Partita vibrante nei primi minuti di gioco, il Napoli aggredisce con pericolosità ma è la Juventus che ha la prima grande occasione: Thuram premia il taglio di Yildiz, che fa sedere Meret e prova la conclusione, stratosferico il portiere azzurro che si distente e si oppone. I padroni di casa si riversano in avanti, senza però concretizzare. Al 40′ ecco il vantaggio bianconero: carambola al limite dell’area, Anguissa prova la deviazione ma serve Kolo Muani, che si coordina e in girata batte Meret. Il Napoli nella ripresa cambia volto: al 57′ Anguissa è bravo a inserirsi tra Gatti e McKennie e batte Di Gregorio con un preciso colpo di testa all’angolino. Al 69′ il gol vittoria: Locatelli stende in area McTominay, sul dischetto va Lukaku che batte Di Gregorio. I partenopei gestiscono il vantaggio e vincono in maniera meritata: al Maradona finisce 2-1.