Sinner, ora sono guai: è davvero troppo

“Pensavo fossero le carote!”. La frase diventata virale che prende di mira il tennista numero uno al mondo, atteso da Zverev in finale agli Australian Open

“Non riuscirei nemmeno ad alzarmi” è il messaggio diretto a Sinner che venerdì ha tritato Ben Shelton tre set a zero (7-6, 6-2, 6-2) staccando il pass per la finale degli Australian Open 2025. Dove domenica il tennista azzurro affronterà il tedesco Zverev, qualificatosi all’ultimo atto del primo grande Slam dell’anno grazie al ritiro di Djokovic.

Perfezione Sinner: seconda finale consecutiva agli Australian Open. I precedenti con Zverev

Sinner è stato messo un po’ in difficoltà solo nel primo set, poi ha sfornato una prova al limite della perfezione. Per l’altoatesino è la seconda finale consecutiva agli Australian Open e la terza in un torneo del Grande Slam. Anche per Zverev, numero 2 al mondo nella classifica ATP, è la terza finale. Le prime due, agli US Open nel 2022 e l’anno scorso al Roland Garros, le ha perse entrambe.

Sono 6 i precedenti tra Sinner e Zverev, il cui idolo è un certo Roger Federer. A sorpresa sono di più, 4 a 2, le vittorie del quasi 28enne. Che, però, ha perso l’ultima sfida avvenuta nelle semifinali del Master 1000 di Cincinnati, con Sinner che si impose per 7-6, 5-7, 7-6

Sinner vs Zverev, orario e diretta tv della finale degli Australian Open

La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si disputerà domani 26 gennaio alla ‘Rod Laver Arena’. Il match inizierà non prime delle 9.30 italiane e sarà trasmesso anche in chiaro su Nove, canale di proprietà di Sky.

Quanto incasserà il vincitore degli Australian Open 2025

Sinner o Zverev? Il pronostico è tutto dalla parte del numero uno al mondo, in ogni caso per il vincitore degli Australian Open 2025 è previsto un montepremi più alto rispetto alla scorsa stagione. Nello specifico è di 3,5 milioni di dollari australiani, circa 2,1 milioni di euro. Al finalista perdente, invece, andrà in tasca poco più di 1 milione di euro.

Sabalenka ironica: “Pensavo fossero le carote”

A proposito di Australian Open, ha parlato la finalista donne nonché numero uno al mondo Aryna Sabalenka. La bielorussa è uscita allo scoperto sui suoi ‘segreti’ pre-partita. Ovvero “una barretta e un caffè 90 minuti prima del match… Poi divertirmi e rilassarmi nel giorno libero, pensando il meno possibile al tennis”.

Sabalenka ha infine commentato quello che sarebbe il ‘segreto’ invece di Sinner, cioè dormire 10 ore a notte come rivelatole dalla Dokic: “Pensavo il suo segreto fossero le carote! Scherzi a parte, se dormissi 10 ore non riuscirei nemmeno ad alzarmi. Sono tante, io dormo tra le 7 e le 9″.