Lecce-Inter 0-4, i nerazzurri rispondono a Napoli e Atalanta

Vince 0-4 l’Inter a Lecce. A decidere la gara le reti di Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi(dal dischetto). Nel finale spavento per Barella che riesce però a terminare la gara.

Lecce-Inter, le ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

La partita

Nerazzuri subito avanti con Frattesi. Errore in uscita di Guilbert, ne approfitta Thuram per lasciare sul posto Baschirotto e mettere in mezzo, dove irrompe la mezzala nerazzurra che deve solo appoggiarla in rete. Al 21′ Thuram si divora il raddoppio. Lautaro perde l’attimo per calciare facendosi chiudere al momento del tiro, il rimpallo favorisce il francese che calcia a lato. Inter ancora in gol al 26′ ma la rete di Frattesi viene annullata. Thuram approfitta di una prateria per alzare la testa e servire l’ex Sassuolo libero al centro, c’era però un fuorigioco rilevato dal VAR. 2-0 che arriva poi al 40′ a segnare è Lautaro Martinez. Dorgu pasticcia col pallone, Pierret si fa bruciare spianando la strada verso la porta al capitano nerazzurra che scarica una conclusione potente sotto l’incrocio dei pali. Tris Inter al 58′ con Dumfries. Gran palla in verticale di Zielinski, colpo di tacco smarcante di Lautaro Martinez per l’inserimento del laterale olandese che trafigge per la terza volta Falcone. Rigore Inter al 60′. Inserimento di Frattesi che sulla verticalizzazione di Thuram anticipa Falcone. Il portiere giallorosso non può evitare il contatto. Sarà Taremi a calciare dagli undici metri. Perfetta la trasformazione del centravanti iraniano, che batte Falcone con una conclusione angolata. Primo gol in campionato per l’ex Porto. A 7 dalla fine è poi Sommer a evitare l’1-4. Punizione tesa di Helgason, soltanto sfiorata da Thuram. La palla esce di poco alla sinistra del portiere svizzero. Finisce così con l’Inter che torna a -3 dal Napoli.