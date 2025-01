Milan, è arrivato il momento di correre anche in campionato

Il Milan vuole tornare a correre anche in campionato: i rossoneri cercano l’acuto nel lunch match contro il Parma. Sergio Conceicao, soddisfatto dopo la vittoria contro il Girona che ha fornito ai rossoneri il match point contro la Dinamo Zagabria per centrare la top 8 in Champions, ha ben in testa che c’è da correre in Serie A. Dando un breve sguardo alle statistiche Opta, possiamo annotare che “solo la Roma (34) ha ottenuto più successi del Milan (29) contro il Parma nella storia della Serie A, con 14 pareggi e 12 successi gialloblù a completare il bilancio dei 55 precedenti”.

Numeri non proprio brillanti in A

I numeri non sono proprio brillanti in questa prima parte di A, come d’altronde certifica la classifica. E i colleghi di Opta spiegano che “il Milan ha conquistato meno di 35 punti nelle prime 20 gare giocate in Serie A (31 nel torneo in corso) per la prima volta dal 2019/20 (28), quando chiuse il campionato in sesta posizione”. Dunque serve tornare al successo.