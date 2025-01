Berrettini ha preso la decisione: farà come Sinner

Dopo la delusione degli Australian Open, Matteo Berrettini non vuole perdere altro tempo e segue Sinner.

Si sono conclusi ieri mattina gli Australian Open con un altro grande, grandissimo trionfo di Jannik Sinner, che si è sbarazzato in tre set di Alexander Zverev. Un match molto tirato e ben equilibrato, soprattutto nei primi due set, prima che l’italiano prendesse poi il sopravvento per la mazzata finale nel terzo. La finale termina con un 6-3, 7-6, 6-3 che consegna al tennista altoatesino il terzo Grande Slam in carriera, difendendo il titolo conquistato proprio lo scorso anno a Melbourne.

Ma per un italiano che gioisce, ce n’è un altro che non riesce più a ritornare ai livelli che aveva accarezzato un tempo. Dopo l’eliminazione nel primo match negli ATP 250 di Brisbane, per Matteo Berrettini è arrivata un’altra delusione con l’eliminazione al secondo turno degli Australian Open contro Rune, in cui ha sprecato clamorosamente un netto vantaggio costruito nel quarto set dell’incontro. Il numero 34 al mondo fatica a ritrovare la forma migliore e la concentrazione necessaria per competere ad alti ritmi.

Berrettini seguirà la strada di Sinner, c’è l’annuncio

Per Berrettini però è già tempo di guardare al futuro, e dopo aver seguito a distanza ed esultato per la vittoria dell’amico Jannik Sinner, è ora pronto a scendere in campo nei prossimi tornei in calendario. Il programma del numero 34 è chiaro, e punta a risalire la classifica del ranking seguendo le tappe che vedranno protagonista anche il fresco vincitore degli Australian Open.

Matteo Berrettini sarà impegnato tra una settimana nell’ATP 500 di Rotterdam, che si svolgerà tra il 3 ed il 9 febbraio. Il torneo sarà un’ottima occasione per mettersi alla prova in attesa dei Masters 1000, anche e soprattutto perché ci saranno nel tabellone diversi nomi di assoluto livello. Presenti Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alex De Minaur, Andrey Rublev, Grigor Dimitrov e Holger Rune. Si attende poi la decisione di Jannik Sinner, vincitore dell’edizione della scorsa stagione, che a differenza dell’anno scorso avrebbe però solamente una settimana di riposo prima di presentarsi in campo.

Berrettini scenderà poi nuovamente in campo nel successivo ATP 500 a Dubai, che si disputerà tra il 24 febbraio e l’1 marzo. Un’altra tappa importante, a cui parteciperà certamente Novak Djokovic se dovesse smaltire i problemi muscolari che lo hanno costretto al ritiro nella semifinale contro Zverev. I due appuntamenti precedono i due grandi tornei di marzo, con Indian Wells e il Masters 1000 di Miami.