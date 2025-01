Clamoroso Valentino Rossi, il 46 torna in MotoGP

L’annuncio ufficiale del ‘Dottore’ e le immagini della moto che correrà nel Mondiale 2025 ormai alle porte

Valentino Rossi torna in MotoGP. O meglio, torna il famoso numero 46 per tanti anni – ma lo è anche adesso – simbolo del ‘Dottore’ e dei suoi innumerevoli successi in sella a una moto.

Valentino Rossi ‘cede’ il suo 46: farà da sfondo ai numeri di Morbidelli e Di Giannantonio

Il nove volte campione del mondo ha in sostanza ceduto il 46 a Morbidelli e Di Giannantonio, piloti del suo team, il VR46 che ha debuttato nel motomondiale (in Moto 3) ormai dieci anni fa. Il numero farà da sfondo a quelli degli stessi Morbidelli (21) e Di Giannantonio (49).

Come sarà la VR46 2025

Il team di Valentino Rossi ha svelato come sarà la VR46 2025, quella che correrà nel Mondiale che scatterà nel weekend del 28 febbraio-2 marzo in Thailandia. La nuova livrea “sarà molto classy”, cioè di alta classe, come dichiarato in conferenza da Di Giannantonio.

“Il concetto è simile alla moto del 2024, ma abbiamo dei dettagli in più” ha aggiunto facendo riferimento al 46 sul cupolino e alla presenza di sole e luna ai lati. “Mette un po’ di pressione correre con quel numero sullo sfondo del mio 49, però allo stesso tempo è un privilegio poter avere questa pressione extra”.

Il design della moto è stato ovviamente affidato ad Aldo Drudi, un ‘fedelissimo’ di Rossi. Il famoso designer romagnolo ha mescolato il rosso dello sponsor indonesiano, Pertamina Enduro, al giallo cosiddetto fluo del ‘Dottore’, aggiungendo una pennellata di bianco

Il calendario completo del Mondiale 2025

GP Thailandia (28 febbraio – 2 marzo)

GP Argentina (14 – 16 marzo)

GP Americhe (28 – 30 marzo)

GP Qatar (11 – 13 aprile)

GP Spagna (25 – 27 aprile)

GP Francia (9 – 11 maggio)

GP Regno Unito (23 – 25 maggio)

GP Aragon (6 – 8 giugno)

GP Italia (20 – 22 giugno)

GP Olanda (27 – 29 giugno)

GP Germania (11 – 13 luglio)

GP Repubblica Ceca (18 – 20 luglio)

GP Austria (15 – 17 agosto)

GP Ungheria (22 – 24 agosto)

GP Catalogna (5 – 7 settembre)

GP San Marino e Riviera di Rimini (12 – 14 settembre)

GP Giappone (26 – 28 settembre)

GP Indonesia (3 – 5 ottobre)

GP Australia (17 – 19 ottobre)

GP Malesia (24 – 26 ottobre)

GP Portogallo (7 – 9 novembre)

GP Valencia (14 – 16 novembre)

Valentino Rossi: “Il 46 sullo sfondo, il sole e la luna fanno sentire questa moto ancora più nostra”

Valentino Rossi non era presente alla cerimonia di presentazione, ma è intervenuto in collegamento dall’Italia fissando gli obiettivi della prossima stagione: “Le aspettative sono molto alte visto che siamo il secondo team di riferimento per Ducati. Sarebbe bello arrivare nelle prime posizioni in classifica, magari in top five”.

Sul nuovo design della VR46 ha detto di essere “molto felice”, aggiungendo che con Drudi “abbiamo seguito lo stesso concetto della livrea 2024. Ma il 46 disegnato sullo sfondo del cupolini, oltre al sole e alla luna, fanno sentire questa moto ancora più nostra”.