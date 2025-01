Valentino Rossi contro Marquez, niente è dimenticato: nuova polemica

Tra Valentino Rossi e Marc Marquez non è mai corso buon sangue: ora si innesta un’altra polemica che coinvolge Bagnaia

Il motomondiale quest’anno sarà ancora più interessante del solito. Marc Marquez, il pilota più vincente tra quelli ancora in attività, è pronto a tornare alla carica. Il suo passaggio nella Ducati ufficiali ha alimentato i sogni iridati dello spagnolo, che dovrà vedersela però con Pecco Bagnaia e la sua voglia di riscatto.

Il pilota piemontese ha perso lo scorso campionato per pochi punti, arrivando dietro Jorge Martin nonostante abbia vinto più Gp di tutti. Una beffa che l’italiano vuole cancellare subito, portando a casa il terzo titolo iridato della sua carriera. Una carriera nata nel ‘segno’ di Valentino Rossi. Bagnaia, infatti, è cresciuto nell’Academy del pilota di Tavullia ed ha iniziato a vincere proprio quando il Dottore ha lasciato la MotoGP, facendo parlare di un passaggio di consegne tra i due.

Un Bagnaia figlioccio di Rossi, dunque, alimentando i dubbi su quel che potrà accadere ora che al suo fianco ci sarà il rivale numero uno del ‘maestro: Marc Marquez. I due riusciranno a convivere oppure l’influenza di Valentino avrà un effetto sul pilota numero 63?

Valentino Rossi tra Bagnaia e Marquez: il parere di Tardozzi

Una domanda alla quale prova a rispondere Davide Tardozzi, team manager della Ducati. Le sue sono parole piene di fiducia.

“Pecco non è Valentino – ha affermato a ‘Gpone – che è un grande campione ed è stato anche mio idolo. Bagnaia ha la sua personalità e le sue idee: se non è d’accordo con Rossi glielo dice. È un campione importante e per me lo diventerà ancora di più. Non penso sia la copia di qualcuno o che sia gestito da qualcuno“.

Nessun problema dunque, anzi il rapporto sembra essere iniziato nel modo migliore come spiega lo stesso Tardozzi: “Parlano moltissimo, si scambiano pareri: è sinonimo di intelligenza e collaborazione” spiega il team manager di Borgo Panigale. Poi a chi chiede se questo può essere la quiete prima della tempesta risponde: “La tempesta va gestita. Tutto può succedere nella vita, ma sarà la pista a decretare il risultato dell’uno o dell’altro“.

Un successo è quello che cerca la Ducati che punta a prendersi con il team ufficiale nuovamente il numero 1: nel 2025 andrà sulla carena dell’Aprilia guidata da Martin, ma a Borgo Panigale vogliono riconquistarlo. Con Bagnaia o Marquez non fa molta differenza.