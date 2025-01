Alec Torelli e la mano giocata nel Day4 del ME WSOP 2023

Alec Torelli rappresenta una combinazione perfetta tra il giocatore, il coach e il divulgatore di poker. E’ inoltre un esperto di nuove tecnologie, soprattutto di quelle che, in un futuro non troppo lontano, potrebbero trovare applicazione nel gioco (tema di cui ha parlato in un’intervista), oltre che di questioni finanziarie e preparazione mentale.

Oggi lo presentiamo nella sua veste più tradizionale, quella del giocatore, con una mano che lo ha visto protagonista durante il Main Event delle WSOP 2023. L’azione è accompagnata dall’analisi dello stesso Alec Torelli.

Sull’ultima street, invece, arriva la Q♥. Il piatto è di 484.000 e l’avversario dichiara l’all-in per 301.000 chips. “Perché così tanto su un board pericoloso per me ma anche per lui?” si chiede Torelli. E poi inizia ad escludere le varie combinazioni. Restano solo quelle di una monster hand con KK o KQ in mano (fullhouse), che tuttavia sono rese meno probabili in quanto blockerate dal Kappa che Torelli ha nella sua di mano. Forse un colore, ma anche in quel caso l’all-in al river suona sospetto.

Alla fine, la decisione di Torelli è frutto di un’analisi più ampia: riguarda la fase del torneo ed è anche un po’ questione di… feeling.

“Se chiamo e perdo, mi rimangono comunque 250.000 chip, pari a circa 20 big blind con cui giocare. Anche se non è l’ideale, è uno stack gestibile e a un double-up dalla media. Non ho certamente bisogno di fare questo call, dato che foldare mi lascerebbe comunque con uno stack superiore alla media. Per questo motivo, sono disposto a rinunciare a un piccolo margine per aspettare una situazione migliore. Tuttavia, più restavo seduto lì, osservandolo e ripensando alla mano nella mia testa, più non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione che la scelta giusta fosse chiamare. Come qualsiasi giocatore di poker può confermare, sapere qual è la giocata giusta e riuscire a eseguirla sotto pressione sono due cose molto diverse.”

