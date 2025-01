Inter, Marotta: “Frattesi mai stato in vendita. Buchanan al Villarreal? Vedremo, dovremo sostituirlo adeguatamente”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Sky Sport e Prime Video prima della gara di Champions League contro il Monaco, valida per l’ultima giornata di League Fase: “In questo momento la partita è stata preparata per ottenere il massimo, senza pensare alle cose di carattere economico. Dobbiamo mantenere la posizione in classifica e questo è quello che abbiamo in testa. L’aspetto economico poi è importante, ma non è prioritario e passa in secondo piano“.

Arriverà Zalewski in questi ultimi giorni di mercato?

“Le nostre valutazioni in questo mercato si sono concentrate sui giocatori che non hanno trovato molto spazio in questa prima parte di stagione, e abbiamo trovato una sistemazione per loro in uscita. In entrata cerchiamo profili che possano inserirsi senza autorità, visto che abbiamo un gruppo solido. Cerchiamo giocatori giovani“.

Frattesi?

“Non è un giocatore in vendita. I rumors sulla Roma non si sono mai concretizzati“.

Quanto è importante la gara di oggi?

“Diamo priorità al risultato sportivo, fondamentale per darci sicurezza e poi l’aspetto economico è importante ma è una conseguenza. Siamo concentrati sul cammino, che ci sta dando risultati. Vediamo il traguardo, siamo all’ultimo chilometro e dobbiamo arrivarci per primi“.

Le scelte di Inzaghi privilegiano la Champions al derby?

“L’allenatore penserà al derby da domani, devo dirgli bravo perché sta gestendo al meglio e bravi i giocatori che stanno rispondendo alle sollecitazioni“.

Buchanan in partenza, come verrà sostituito?

“Intanto Buchanan stasera è qua con noi, domani vedremo. La soluzione Villareal è per farlo giocare con maggior continuità, visto che qua la concorrenza è forte. Vediamo di sostituirlo adeguatamente, ma sempre con un profilo molto giovane“.