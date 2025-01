Paulo Sousa, percorso netto negli Emirati Arabi: 18 partite senza ko per il suo Shabab Al-Ahli e 2 titoli vinti

Ex difensore di Inter, Juventus e Parma, Paulo Sousa è tornato in Italia da allenatore guidando prima la Fiorentina e poi la Salernitana. Dopo l’esonero di De Rossi dalla Roma anche il suo nome era tra quelli accostati ai giallorossi ed a testimonianza del fatto che il tecnico sia legato a doppio filo al nostro campionato, ad inizio stagione aveva dichiarato a Sportitalia: “L’Italia è casa mia, prima o poi a casa torno sempre”. Il presente però dice che dalla scorsa estate il tecnico portoghese è ripartito poi dagli Emirati Arabi Uniti: lo Shabab Al-Ahli di Dubai sotto la sua guida insegue il titolo nazionale (vinto l’ultima volta nella stagione 2022/23) ed attualmente è secondo a -2 dalla vetta, ma con una partita in meno rispetto allo Sharjah.

Un cammino che sta diventando netto per la sua squadra. Attualmente infatti è arrivata ad una striscia di 18 partite consecutive senza sconfitte in tutte le competizioni ed è la seconda squadra (rispetto ai TOP-10 campionati mondiali nella classifica IFFHS) con la striscia di imbattibilità più lunga. Solo il Club Brugge, dal Belgio, è rimasto più a lungo senza perdere (20 partite). Di queste ultime 18 partite, in 14 occasioni sono arrivati i 3 punti e nel frattempo sono arrivati due trofei: quello della Supercoppa degli Emirati Arabi Uniti, più la Supercoppa che da tre edizioni si gioca fra club del Qatar e degli Emirati Arabi Uniti. Sono 5 poi le vittorie consecutive attuali in tutte le competizioni e nel solo campionato la striscia di imbattibilità è di 12 partite. Il club poi è in semifinale della Presidents Cup (la principale coppa degli Emirati), in semifinale della Qatar League Cup ed agli ottavi della AFC Champions League 2.