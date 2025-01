Pedullà: “Comuzzo, in giornata contatto Napoli-Fiorentina”

Nuovi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sulla situazione relativa a Pietro Comuzzo: secondo quanto riportato da Pedullà, oggi ci sarà un contatto tra Fiorentina e Napoli.

Gli aggiornamenti di stamattina

Ultimi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà su Pietro Comuzzo: “Abbiamo sempre detto, e ripetiamo, che Pietro Comuzzo per la Fiorentina è sulla carta incedibile. Stiamo parlando di un difensore centrale forte e di prospettiva, classe 2005, dal futuro assicurato. Ma ci sono cifre che possono cambiare lo status, come accaduto a Lecce con Dorgu. Anche i salentini avevano detto che Dorgu non si sarebbe mosso, poi il Manchester United si è presentato con alle condizioni giuste (circa 40 milioni) e il banco è saltato”.