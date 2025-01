Beffa Atalanta, il nono posto la condanna ai play-off: grande prestazione al Montjuïc

Due volte in svantaggio, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, grazie a Ederson prima e a Pasalic poi è tornata in partita contro un Barcellona forte della qualificazione alle prime otto. Il pari del Montjuïc condanna la Dea ai play-off di Champions League con i nerazzurri che dovranno affrontare una tra Brugge o Sporting Lisbona.

L’ANALISI DI EDERSON

“Siamo contenti, era una bella partita contro una grande squadra, molto forte. Abbiamo dato tutto in campo, rimontare è sempre difficile ma con la forza mentale ce l’abbiamo fatta. Abbiamo giocato gli ultimi cinque minuti con un uomo in meno dopo quello che è successo a Scalvini e non è stato facile, ma abbiamo fatto molto bene. Affronteremo qualsiasi squadra con la nostra mentalità di sempre per vincere ogni partita. Brugge o Sporting? Non cambia niente e come ho detto dipenderà solo da noi. Vedremo cosa succederà ma vogliamo andare avanti”.

LE CONSIDERAZIONI DI PASALIC

“Siamo molto soddisfatti, perché abbiamo giocato alla pari con una delle squadre più forti d’Europa. Rimontare due volte in un campo così difficile non è semplice, ma abbiamo dimostrato carattere e la voglia di confrontarci a questi livelli. Abbiamo disputato un ottimo girone contro avversari di altissimo livello, raccogliendo tanti punti e grandi prestazioni. Dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto finora”.