Berrettini fatica a trattenere le lacrime: l’omaggio da brividi

Matteo Berrettini protagonista al Quirinale con gag e battute, ma anche con un omaggio che ha messo i brividi

One man show. Matteo Berrettini protagonista assoluto ieri alla cerimonia al Quirinale per premiare i campioni del tennis azzurro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto incontrare i ragazzi e le ragazze che hanno vinto la Coppa Davis e la BJK lo scorso autunno.

Assente Sinner che ha dovuto declinare l’invito per recuperare dagli sforzi australiani, a prendersi la scena è stato il tennista romano. Autentico mattatore della cerimonia davanti al capo dello Stato che ha fatto fatica a trattenere i sorrisi davanti all’esuberanza del 28enne. Berrettini ha consegnato un omaggio, insieme a Jasmine Paolini, a Mattarella, ma soprattutto ha raccontato le sue emozioni nell’essere al Quirinale, dove lo scorso anno era presente soltanto in qualità di ospite, visto che non era potuto scendere in campo causa infortunio.

Ne ha avuto tanti nel 2023 e la vittoria di Malaga, è stata la sua rivincita, il suo chiudere i conti con un destino che è sembrato aver troppa voglia di giocare con lui. Tornare al vertice non sarà semplice, ma intanto Berrettini si gode il momento e ringrazia chi gli è stato vicino anche nei momenti più bui.

Berrettini, il messaggio ai genitori: brividi al Quirinale

Un Berrettini scatenato, pronto a strappare sorrisi e rompere un po’ il cerimoniale, ma anche a lasciarsi andare all’emozione.

Ha faticato a trattenere le lacrime quando ha voluto ringraziare la famiglia ed i genitori in particolare. La voce si è rotta, la sicurezza mostrata davanti al microfono per un attimo è venuta meno nel momento in cui ha mandato un pensiero speciale alla sua famiglia: “Essere qui oggi per me significa molto – ha affermato Berretttini – . Lo scorso ero c’ero, ma in vesti diverse. Ci sono tante emozioni che mi frullano nella testa, ma portare qui questa coppa è un’emozione enorme. Grazie alla mia famiglia sono riuscito ad uscire da momenti difficili a causa d’infortuni e per questo voglio dedicare a loro un pensiero speciale“.

Un pensiero d’amore che Berrettini ha voluto rivolgere pubblicamente, nel momento più solenne, davanti al Presidente della Repubblica. Inevitabile l’emozione mentre pronunciava queste parole, inevitabile tornare anche a quei difficili momenti che ora sono il passato. Ma lo sono perché il tennista ha avuto al suo fianco chi non lo ha mai abbandonato e gli ha dato la forza di superare un periodo complicato. Ed ora era il momento giusto per dire: grazie.