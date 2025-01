Spezia, club ceduto al gruppo FC32

Lo Spezia Calcio cambia ancora proprietà: a quattro anni dalla cessione di Gabriele Volpi alla famiglia Platek, gli statunitensi cedono a loro volta il club. La famiglia Platek ha firmato l’accordo per la cessione del club al gruppo “FC32”. Il gruppo è una compartecipazione di più fondi, sia americani, che europei, connessi dal manager Paul Francis a capo del gruppo.

Il club bianconero in questa stagione punta con convinzione al ritorno in Serie A. Lo Spezia, allenato da mister Luca D’Angelo, occupa attualmente la 3^ posizione in classifica con 45 punti. I bianconeri hanno cinque punti di ritardo dal Pisa di Pippo Inzaghi secondo e a -7 dal Sassuolo capolista del torneo cadetto.