Sorteggio Europa League: agli spareggi la Roma trova il Porto

Si è appena compiuto il sorteggio dei playoff di Europa League. La Roma ha trovato il Porto, una squadra in trasformazione che porta diverse incognite e con un mercato ancora da completare. Non è una sfida semplice, ma i giallorossi hanno le qualità per giocarsela fino in fondo.

IL SORTEGGIO DEI PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE

Twente – Bodo/Glimt

Fenerbahce – Anderlecht

Union Saint Gilloise – Ajax

AZ Alkmaar – Galatasaray

Midtjylland – Real Sociedad

Ferencvaros – Viktoria Plzen

Porto – Roma

Paok – Steaua Bucarest