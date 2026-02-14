Ancelotti, tra rinnovo e Mondiale col Brasile c’è il Carnevale a Salvador – VIDEO

Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha già conquistato tutti in pochi mesi: ormai ci siamo per la firma sul rinnovo del contratto nel frattempo il CT si è presentato al Carnevale di Salvador.

Carlo Ancelotti è già entrato nel cuore dei tifosi del Brasile. Il CT della Selecao è ad un passo dal rinnovo del contratto, in vista anche della Coppa del Mondo di quest’estate. L’ex allenatore fra le tante di Milan e Real Madrid è sempre più integrato e si è presentato a fare festa al Carnevale di Salvador. Un binomio sempre più concreto quello tra Carlo Ancelotti e il Brasile con il tecnico che sogna di regalare il Mondiale alla Selecao 24 anni dopo l’ultima volta. Un’impresa che coronerebbe in modo definitivo una carriera già straordinaria come allenatore di club ma che manca della ciliegina sulla torta che potrebbe arrivare da CT. Ancelotti infatti prima che con il Brasile non si era mai cimentato con una Nazionale.

Brasile, Ancelotti al Carnevale

Lo stesso giorno in cui è sbarcato a Salvador, Carlo Ancelotti si è recato in un palco sul circuito Barra-Ondina per godersi il carnevale della capitale bahiana. Da lì ha ricevuto un messaggio da Bell Marques e ha interagito con Léo Santana, che ha chiesto Neymar nella nazionale brasiliana e ha strappato un sorriso all’italiano. La posizione di Neymar è infatti una di quelle più in bilico con il fantasista che nei prossimi mesi al Santos dovrà guadagnarsi la convocazione al Mondiale. Ancelotti è arrivato a Salvador nella tarda mattinata di venerdì e si è recato direttamente in un hotel, anch’esso situato nel circuito del carnevale. Il programma della serata prevedeva la presenza nel palco riservato al marchio di una birreria che sponsorizza l’allenatore. Dal balcone dello spazio ha seguito i trii e ha vissuto momenti salienti con Bell Marques e Léo Santana.

🇧🇷 En attendant la Coupe du monde où il dirigera la sélection du Brésil, Carlo Ancelotti prend du bon temps au carnaval de Salvador. pic.twitter.com/97kvsTRu5P — RMC Sport (@RMCsport) February 14, 2026

Il rinnovo

Di recente il presidente della federazione calcistica brasiliana, Samir Xaud, aveva lasciato intendere come fosse imminente il prolungamento del contratto del ct italiano Carlo Ancelotti fino al 2030. Ricordiamo che attualmente il contratto firmato dall’ex allenatore di Milan, Juventus e Real Madrid è a scadenza proprio nell’estate 2026.

Xaud però ha spiegato: “Il dialogo (per il rinnovo) è già in corso ed entrambe le parti sono interessate. Stiamo apportando delle modifiche burocratiche per proseguire il suo lavoro assieme”. Ed ora ci siamo: Ancelotti è pronto a firmare, come aveva fatto intendere in più di una conferenza stampa.

In vista della Coppa del Mondo 2026, che si giocherà la prossima estate fra Stati Uniti, Canada e Messico, sono già stati sorteggiati i gironi della prima fase. Il Brasile è finito nel gruppo C e dovrà affrontare Marocco, Scozia ed Haiti.