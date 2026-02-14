Juventus, forfait verso l’Inter: Spalletti perde un titolare

Nulla da fare in casa Juventus. Kephren Thuram salterà infatti la sfida contro l’Inter per un edema osseo. Un duro colpo per Spalletti che non potrà contare sul centrocampista, in gol all’andata.

Come paventato alla vigilia, Kephren Thuram salterà la gara contro l’Inter. All’andata il centrocampista segnò nella sfida ai nerazzurri. Al ritorno non sarà protagonista per un edema osseo che lo tiene out. Thuram non è infatti presente nella lista dei convocati di Luciano Spalletti per il match di questa sera. Al suo posto più McKennie che Koopmeiners con Miretti che si inserirebbe nel ruolo di trequartista. Un pesante ko quello del francese che salterà la sfida al fratello Marcus, tornato in gol nell’ultimo turno contro il Sassuolo. Inter-Juventus perde quindi un sicuro protagonista con Spalletti che non potrà contare su un titolarissimo per il primo incrocio a Chivu in carriera del tecnico di Certaldo.

Juventus, Kephren Thuram salta l’Inter

Khéphren Thuram è fuori dai convocati della Juventus per la gara contro l’Inter. Il centrocampista francese ha accusato un edema osseo in allenamento in settimana e non è riuscito a recuperare per la sfida di questa sera. Dopo la gara d’andata, in cui avevano segnato sia il classe 2001 sia il fratello Marcus, a San Siro stasera ci sarà solo l’attaccante dell’Inter. Un ko pesante per Luciano Spalletti che non potrà contare sul suo centrocampista probabilmente più importante della rosa. Al suo posto dovrebbe giocare Weston McKennie con Miretti inserito come trequartista. Alternativa l’inserimento in mezzo al campo di Koopmeiners con McKennie esterno, Miretti trequartista e Conceicao esterno. La probabile: Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceicao, Miretti, Yildiz; David.

I convocati

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David