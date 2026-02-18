Thomas Partey, l’ex Arsenal accusato di presunta violenza sessuale. Cosa sappiamo

Nuove accuse di stupro per Thomas Partey: il quadro giudiziario si aggrava per il centrocampista del Villarreal, le ultime novità dall’Inghilterra.

Si complica pesantemente la posizione giudiziaria di Thomas Partey. L’ex centrocampista dell’Arsenal, oggi al Villarreal, è stato raggiunto da due nuove accuse di stupro. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, le contestazioni sono state formalizzate dal Crown Prosecution Service a seguito di indagini della Metropolitan Police su episodi risalenti al 2020, denunciati qualche anno dopo nell’agosto 2025.

Thomas Partey: accusato di presunta violenza sessuale

La posizione legale del calciatore ghanese è estremamente delicata. Già in passato c’erano delle precedenti accuse, con denunce di violenza sessuale presentate a suo carico da altre tre donne per fatti che sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2022. L’ex centrocampista dell’Arsenal è atteso alla Westminster Magistrates’ Court tra meno di un mese, esattamente, il prossimo 13 marzo per una prima udienza interlocutoria, con il processo confermato, invece, per il mese di novembre.

🚨 UPDATE: Thomas Partey’s Court Case Former Arsenal midfielder Thomas Partey is once again in the spotlight of a major legal battle. Recently, UK prosecutors added two new rape charges against him, bringing the total number of alleged rape counts to seven and involving a fourth… pic.twitter.com/5zlILrNEHI — Chief Presser (@Vimhype_) February 15, 2026

Nonostante la gravità dei capi d’imputazione, i termini della cauzione permettono al giocatore di proseguire la sua carriera in Spagna. Resta tuttavia l’obbligo di comunicare alle autorità ogni suo spostamento internazionale. Qualora dovesse essere giudicato colpevole anche solo per uno dei capi d’accusa, Partey rischierebbe una pena significativa, che potrebbe porre fine alla sua carriera calcistica. In caso contrario, per mancanza di prove dirette, la sua difesa confida che, i fatti risalenti al 2020, siano difficili da reperire e ricostruire con certezza.

🚨‼️🇬🇭Thomas Partey’s journey to the top has been quite remarkable! From his humble beginnings in Ghana to becoming a key player for Arsenal and the Ghana national team, Partey has worked incredibly hard to achieve his goals. He started his professional career with Atlético… pic.twitter.com/uxcfmS9QHb — Jasper Ziggle 🥷🇬🇭 🇺🇸 (@JasperZiggle) February 17, 2026

Mentre l’Arsenal aveva mantenuto una linea di basso profilo durante la sua permanenza a Londra, il Villarreal si trova ora a gestire una pressione mediatica crescente a causa dell’imminente udienza in programma tra meno di un mese.