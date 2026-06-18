Il comunicato della famiglia di Messi: “Papà Jorge sta affrontando un problema di salute”

Si era capito dopo la gara contro l’Algeria, ora ecco il comunicato della famiglia di Messi sulle condizioni del padre Jorge.

Si era capito dopo la gara contro l’Algeria, ora ecco il comunicato della famiglia di Messi sulle condizioni del padre Jorge.

Questo il comunicato: “La famiglia Messi informa che Jorge sta affrontando un problema di salute. In questo momento si trova sotto osservazione medica, in fase di recupero e con un’evoluzione favorevole all’interno del quadro clinico che presenta. Di fronte alle versioni, alle voci e alle speculazioni circolate nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere il proprio profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una situazione strettamente privata e familiare”.

Segna sempre lui. Lionel Messi ha deciso che anche a 39 anni il timbro della storia deve essere impresso. L’eternità dei colpi di classe della Pulce ha permesso all’Argentina di esordire con un successo per 3-0 contro l’Algeria.

A 20 anni dal primo gol ai Mondiali, all’esordio nel 6-0 contro la Serbia e Montenegro, Lionel Messi ha segnato ancora nella Coppa del Mondo. Questa volta sono stati 3, una tripletta che ad un calciatore dell’Argentina non capitava dal 2010, quando il “Pipita” Gonzalo Higuain segnò 3 gol contro la Corea del Sud nella vittoria per 4-1.

La felicità di Messi e Scaloni

Lionel Scaloni, ct dell’Albiceleste, ha mostrato tutta la sua soddisfazione al termine della partita. Ma prima di lui ha parlato ovviamente Messi, l’eterno protagonista del mondo del calcio: “Mi rende molto felice aver vissuto tutto ciò che mi è capitato nella vita. Quello che sto vivendo ora è la ciliegina sulla torta. Sono molto felice e grato per questo gruppo meraviglioso. Mi sto godendo ogni momento”.

Dichiarazioni di grande stima sono arrivate anche da De Paul: “Avere Leo è un vantaggio per il modo in cui guida il gruppo e lo trascina in avanti. Per quello che rappresenta. Non gli interessano i record individuali. Mette il gruppo al primo posto e per noi è qualcosa di straordinario”. Entusiasta anche il commissario tecnico Lionel Scaloni: “Non ho parole per Leo. Cosa posso dire? È incredibile”.