Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 18 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

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Le ultime su Gila e Dibu Martinez-Juve

9.30 Retroscena di Pedullà: vi avevamo raccontato che oggi sarebbe stata una giornata importante sul fronte dei dialoghi tra Alejandro Camano, agente di Mario Gila, e la Lazio. È stata ribadita, fronte calciatore, la volontà di andare al Napoli. E il Napoli ha intenzione di aumentare la proposta iniziale di 15 milioni più bonus, avvicinandosi ai 20 e magari salendo con i bonus. Il discorso su una contropartita tecnica è stato affrontato e poi messo da parte dopo aver valutato qualche profilo. Adesso dovrà essere la Lazio a decidere, legittimamente può anche andare fino in fondo e perderlo a parametro zero. Ma la partita resta aperta, ricordiamo che Gila guadagna circa un milione lordo fino al 30 giugno 2027, di sicuro non una cifra in linea con le sue qualità evidenziate negli ultimi anni. E il Napoli, come anticipato qualche giorno fa, ha raggiunto un accordo da oltre 3 milioni a stagione più bonus.

9.00 Pedullà su Provedel: vi abbiamo raccontato tutto su Ivan Provedel all’Inter, svelando anche il vertice di oggi che ha portato a una fumata bianca. Ora servono gli ultimi passaggi formali. Da quel momento si sono scatenati tutti, anche chi confeziona video (per pochi intimi) con un ombrellone nerazzurro piazzato sulla spiaggia, in attesa di scopiazzare all’interno di (comprensibili) frustrazioni personali. Meglio scherzarci sopra, ma l’argomento Provedel è sempre stato serio per l’Inter. A partire dalla scorsa settimana quando aveva raggiunto un accordo con il suo entoruage sull’ingaggio in attesa di perfezionare l’intesa con la Lazio. Lotito era partito da 4,5 milioni per il cartellino, poi è sceso a 3, adesso si tratta di formalizzare. Provedel è un vice di Martinez soltanto sulla carta, semplicemente perché ci sono tutte le condizioni perché possa ritagliarsi uno spazio da protagonista. Le qualità non mancano, all’interno di una sana concorrenza.

8.00 Pedullà su Dibu Martinez: è protagonista con l’Argentina al Mondiale, dopo vari inseguimenti nelle scorse settimane la Juventus si è concessa una fase di riflessione. Anche perché rispetto alla precedente gestione, il club bianconero vuole stare molto attento ai costi legati all’aspetto anagrafico, pur essendo la Juve in linea con le richieste di Spalletti. Per questo motivo sono ripresi i contatti con il Tottenham per Guglielmo Vicarioche ha costi più alti e che resta in lizza per un futuro in bianconero. Sondaggi senza affondare, all’interno di un giro di orizzonte che comprende altri profili.