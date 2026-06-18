La Croazia resiste un tempo, l’Inghilterra vince 4-2: decisivo Kane

L’avventura mondiale dell’Inghilterra di Thomas Tuchel si apre con un successo contro la Croazia. A Dallas, i Tre Leoni superano per 4-2 Modric e compagni in un match spettacolare e ricco di ribaltamenti di fronte.

Al 9′ un fallo ingenuo di Modric su Madueke regala un rigore agli inglesi. Dopo un primo tentativo fallito ma fatto ripetere perché il portiere Livakovic si era mosso in anticipo, Kane non sbaglia e sblocca il risultato. La reazione croata si concretizza al 36′ sull’asse “italiano” Sucic–Baturina, con quest’ultimo che firma il pari. Poco dopo, al 42′, Kane sigla la sua doppietta personale di testa su corner di Rice, ma in pieno recupero Musa gela i britannici siglando il 2-2 prima dell’intervallo.

La ripresa si apre nel segno dell’Inghilterra: dopo soli due minuti, Bellingham si accentra da destra e fulmina Livakovic con un diagonale preciso. I britannici spingono alla ricerca del gol della sicurezza, ma si scontrano con i miracoli del portiere avversario sui tentativi di Rice, Gordon, Konsa e O’Reilly. Dall’altra parte, Pasalic prova a scuotere i suoi, ma lo sbilanciamento croato favorisce il contropiede inglese. All’85’ Saka innesca Rashford, che si accentra e fissa il punteggio sul definitivo 4-2. Un debutto convincente e tre punti d’oro per l’Inghilterra nel girone.

Inghilterra-Croazia: Harry Kane frantuma record su record

5 – Harry Kane has now scored the most penalties (excl. shootouts) in FIFA World Cup history (5). Retake. pic.twitter.com/G1dHRvQaov — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026



Harry Kane ha segnato 10 gol nella Coppa del Mondo FIFA, il numero più alto raggiunto da qualsiasi giocatore inglese, in parità con Gary Lineker. Una prestazione impeccabile per la Nazionale allenata da Thomas Tuchel che parte al meglio contro l’avversario più ostico del raggruppamento in attesa delle altre due sfide contro Ghana e Panama.