Addio a Eric Roy, il tecnico del Brest scompare a 59 anni: “Rimarrai sempre nei nostri cuori”

Lutto nel calcio francese: è morto Eric Roy, allenatore del Brest. Aveva 59 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Eric Roy, morto a 58 anni. Ex centrocampista di Lione, Marsiglia e Nizza, negli ultimi anni aveva legato il suo nome al Brest: alla guida del club dal 2023, ne era diventato il simbolo assoluto, trascinando la squadra a una storica qualificazione ai play-off della massima competizione europea.

Morte Eric Roy: la nota della famiglia

“È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa di Éric Roy. Negli ultimi tre anni e mezzo, papà ha lottato contro un cancro al pancreas. In tutto questo tempo, ha continuato a vivere con una forza che ancora ci stupisce, sostenuto dall’amore della sua famiglia, dal calcio, dal suo lavoro e dalla passione che non lo ha mai abbandonato. Amava il calcio in modo assoluto. Il periodo trascorso allo Stade Brestois è stato uno dei più belli della sua vita”.

Cordoglio Brest

⚫ Il est difficile de trouver les mots pour exprimer toute la tristesse que nous ressentons après la disparition de notre coach Éric Roy.

Le Président, la direction et l’ensemble du Stade Brestois 29 partagent la douleur de sa famille, de son épouse, de ses 2 enfants, ainsi que… pic.twitter.com/huowypFr4q — Stade Brestois 29 (@SB29) June 17, 2026



“È difficile trovare le parole per esprimere tutta la tristezza che proviamo dopo la scomparsa del nostro allenatore Éric Roy. Il Presidente, la dirigenza e l’intero Stade Brestois 29 condividono il dolore della sua famiglia, di sua moglie, dei suoi 2 figli, così come di tutti i suoi cari. Éric Roy era una persona ispirante che ha dato moltissimo al Stade Brestois. Amato e rispettato dai tifosi, ha contribuito a scrivere le pagine più belle della storia del club e gli ha permesso di raggiungere un livello storico. Tante cose potrebbero essere dette oggi, ma è soprattutto l’emozione e il dolore di perdere una persona cara a travolgerci. Éric, non dimenticheremo mai tutto ciò che hai dato al club, né l’uomo che eri. Rimarrai per sempre nei nostri cuori e nella storia del Stade Brestois 29”.