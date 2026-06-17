Flop CR7 ai Mondiali: la RD Congo ferma il Portogallo sull’1-1

Falsa partenza per il Portogallo al Mondiale: l’esordio contro la RD del Congo si chiude su un amaro 1-1.

La gara si sblocca subito al 6′ grazie a Joao Neves, abile a inserirsi e a firmare il vantaggio lusitano con un preciso colpo di testa su assist di Pedro Neto. Sotto di un gol, la nazionale africana non si scompone: pur faticando a pungere, contiene le avanzate della squadra di Martinez e, in pieno recupero al 50′, trova il pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto corto, la retroguardia portoghese dimentica Yoan Wissa, che di testa batte Diogo Costa.

Nella ripresa il Portogallo cambia marcia, diventando più propositivo anche grazie all’ingresso di Conceicao, che porta vivacità sulla fascia destra. Cristiano Ronaldo usufruisce di due buone sponde, ma i traversoni imprecisi dei compagni non gli permettono di inquadrare lo specchio della porta. Nonostante qualche brivido con le fiammate di Bakambu, il Congo regge l’urto e blinda un pareggio storico, celebrando un debutto memorabile nella competizione iridata.

Serata amara per Cristiano Ronaldo: Messi ha già firmato una tripletta

Il bottino complessivo di Cristiano Ronaldo nelle fasi finali dei Mondiali ammonta a otto gol, distribuiti in cinque edizioni consecutive: una rete all’Iran a Germania 2006, un gol contro la Corea del Nord a Sudafrica 2010, uno anche al Ghana a Brasile 2014, a Russia 2018 quattro marcature mentre a Qatar 2022 solo una.

Durante l’inno del Portogallo sui maxi schermi è apparso Diogo Jota. In tribuna i genitori. Brividi veri 💔 pic.twitter.com/CkL5CHWUxL — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) June 17, 2026

Lionel Messi ha fatto registrare numeri ancora più alti, mettendo a segno ben sedici gol totali nella competizione. Ma la differenza più grande non sta solo nei numeri: proprio nell’edizione del 2022 in Qatar, la Pulce ha coronato la sua carriera trascinando l’Argentina sul tetto del mondo e stringendo tra le mani la tanto inseguita Coppa. E in questa è partito alla grande: una tripletta decisiva contro l’Algeria.