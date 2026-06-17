Fair Play Finanziario UEFA: Inter e Milan fuori dal settlement agreement, multa per la Roma

Inter e Milan sono fuori dal regime del settlement agreement, la Roma non ancora e incorre in una sanzione. Ecco il rapporto UEFA.

E’ quanto comunica la UEFA dopo la valutazione della Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) in relazione al comportamento delle società in tema Fair Play Finanziario.

Settlement agreement, la posizione delle italiane