Fair Play Finanziario UEFA: Inter e Milan fuori dal settlement agreement, multa per la Roma

Inter e Milan sono fuori dal regime del settlement agreement, la Roma non ancora e incorre in una sanzione. Ecco il rapporto UEFA.
E’ quanto comunica la UEFA dopo la valutazione della Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) in relazione al comportamento delle società in tema Fair Play Finanziario.
Settlement agreement, la posizione delle italiane
Sorridono Inter e Milan: i due club milanesi, comunica la UEFA, hanno raggiunto l’obiettivo finale dell’accordo e questo consente loro di uscire dal regime del settlement.
Ancora soggetta a settlement la Roma, che incorre in una doppia sanzione: 2 milioni di euro per aver leggermente superato l’obiettivo intermedio per l’esercizio finanziario che si conlude nel 2025, altri 4 milioni di euro poi per aver registrato un rapporto tra costi della rosa e totale del club superiore al 70% per l’anno solare 2025.
Presidente Inter: “Marotta League fango nel ventilatore. Palestra piace a tutti, la Champions e poi vado in pensione”
A tutto Giuseppe Marotta: il presidente dell’Inter ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni.
“Marotta League? Grazie per questa domanda. Penso che sui social abbondino quei leoni della tastiera che non sanno nulla delle persone di cui parlano e del percorso che queste persone hanno fatto. Si fa in fretta a giudicare senza conoscere. Così si mette solo fango nel ventilatore”.
Prossimo traguardo? “Sarebbe fin troppo facile dire la Champions. Certo che voglio vincerla con l’Inter. Le mie squadre hanno giocato 4 finali e le hanno perse… Ma c’è qualcosa di più. Voglio dare finalmente il via alla fase tre della mia vita quella del ‘serve’, inteso come restituire. C’è una regola di vita della miglior tradizione filantropica anglosassone che divide la vita in tre fasi: ‘learn’, impara, poi ‘earn’, metti a frutto, e infine ‘serve’ restituisci, cerca di ridare indietro la fortuna che hai avuto. È diventato il mio mantra. Per questo sto scrivendo un libro che vuol essere una sorta di manifesto per lo sport come lo intendo io, dal punto di vista della mia esperienza. Lo sport come scuola di vita. Un libro che possa servire a tutti, dai ragazzini, ai presidenti, ai ministri…”.
Nuovo San Siro e Palestra: le parole di Marotta
Stadio – “Va fatto! Perché lo stadio è il contenitore delle grandi emozioni e la casa del club. Il nuovo impianto dovrà essere moderno, accogliente e sicuro, oltre che un simbolo di appartenenza. Da parte nostra, così come da parte del Milan, c’è una volontà forte e determinata. Il paradosso è che le due proprietà, Oaktree e RedBird, sono pronte a investire quasi 2 miliardi, eppure continuano a presentarsi ostacoli che rallentano e frenano il percorso. Lo stadio a Milano dovrebbe essere considerata una grande opera di rilevanza pubblica e finire sotto il cappello del Ministero delle Infrastrutture. Snellire la burocrazia è una priorità”.