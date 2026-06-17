Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 17 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Gli aggiornamenti

9:00 Pedullà su Sandro Tonali: “Ci sono tutte le big inglesi, ma il Tottenham ha il vantaggio dell’eccellente rapporto tra il centrocampista e Roberto De Zerbi“.

8:47 Milan, tra i giocatori che faranno (quasi) certamente parte di questo nuovo ciclo c’è Christian Pulisic. Il club rossonero vuole blindare l’americano.

8:30 Milan, continua la caccia al ds: Harung dell’Eintracht resta in pole. Nel frattempo voci sulla volontà di Amorim di rinforzare l’attacco con Goncalo Ramos del PSG.

8:00 Ieri mattina abbiamo svelato come l’Atalanta abbia messo Gianluca Gaetano al primo posto della lista per il ruolo di regista. La stagione alle spalle è stata proficua in tal senso perché Fabio Pisacane lo ha utilizzato in una nuova posizione con risultati eccellenti. E per Sarri sarebbe la soluzione davanti alla difesa, tenendo conto che poi l’Atalanta dovrà ingaggiare almeno un altro paio di centrocampisti all’interno di una rivoluzione tattica. Per Gaetano si può entrare presto nel vivo per una cifra orientativa di circa 15 milioni bonus compresi. (Pedullà).