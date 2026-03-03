Clamoroso Flamengo: Filipe Luis vince 8-0 e viene esonerato

Leonardo Jardim è il favorito per prendere il posto di Filipe Luis esonerato dal Flamengo.

Il calcio sa essere crudele e, a volte, decisamente illogico. Chiedetelo a Filipe Luís, esonerato dal Flamengo pochi istanti dopo aver travolto il Madureira con un incredibile 8-0. Quella che doveva essere la serata dei festeggiamenti per l’approdo in finale del Campionato Carioca si è trasformata in un addio amaro. La dirigenza del club più popolare del Brasile non ha perdonato il rendimento deficitario in campionato: una media punti troppo bassa e un anonimo undicesimo posto sono stati giudicati incompatibili con le ambizioni del club, rendendo inutile anche la più roboante delle vittorie, con 4 punti collezionati in tre partite, e una posizione in classifica che non rispecchia il Mengao.

Esonerato dopo l’8-0: la nota del Flamengo su Felipe Luis

CHUVA DE GOLS! #FimDeJogo no Maracanã! O Mengão vence por 8 a 0, o Madureira e está na final do campeonato carioca! #FLAxMAD pic.twitter.com/Zt7gpV9czE — Flamengo (@Flamengo) March 3, 2026



“Il Clube de Regatas do Flamengo informa che, a partire da questo martedì (3), Filipe Luís non sarà più alla guida della squadra professionistica. Insieme a lui, anche Ivan Palanco (vice allenatore) e Diogo Linhares (preparatore fisico) lasciano il club. Il Flamengo ringrazia l’ex giocatore e allenatore Filipe Luís per tutto ciò che ha realizzato e condiviso durante questo percorso. Il club gli augura successo e buona fortuna per il prosieguo della sua carriera professionistica”.

Filipe Luís has been sacked by Flamengo after two recent cup final defeats, per multiple reports. That’s despite winning the Copa Libertadores and Brasileiro Série A in 2025—and winning 8-0 on Monday 🤯 pic.twitter.com/SDcHU6vw4e — B/R Football (@brfootball) March 3, 2026

Nuovo allenatore Flamengo

🚨 AGORA! Flamengo encaminha a contratação do técnico Leonardo Jardim para substituir Filipe Luís. O técnico português veio ao Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira e se reuniu com a diretoria rubro-negra. 🗞️ @UOL

📸 Reprodução pic.twitter.com/0BAd09ZFcY — Planeta do Flamengo 🌎 (@fla_infos) March 3, 2026

Il club brasiliano non ha perso tempo e ha già individuato il successore: l’obiettivo numero uno è Leonardo Jardim, profilo caldeggiato dal presidente del Rubro-negro, Luiz Eduardo Bap. Secondo quanto riportato in Brasile, l’allenatore portoghese era nel mirino della dirigenza già dallo scorso anno, dopo l’addio al Cruzeiro. All’epoca, tuttavia, Jardim aveva preferito prendersi un anno sabbatico, senza fissare una data precisa per il suo rientro in panchina.