Gasperini durissimo: “Il sistema del calcio italiano non funziona”

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l’Inter.

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l’Inter. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

Gasperini: “Il sistema del calcio italiano non funziona”

Il bollettino medico: “Soulé ha recuperato, si è allenato queste due settimane con noi. La prima un po’ in difficoltà, questa ultima settimana molto meglio, anche se chiaramente è un giocatore fuori da tanto tempo. Wesley e Koné sono rientrati poi dalle rispettive nazionali, sono ancora fermi”.

Sulla crisi del calcio italiano: “Non lo so, è sicuramente, visto che ormai sono tante volte, tre volte di fila che non andiamo ai mondiali. Non esiste un problema unico, un qualcosa che possa risolvere così di colpo tutta quanta la situazione. E’ un complesso di cose, un sistema che sicuramente non funziona. Non è che risolvendo il presidente, l’allenatore, è sicuramente un problema più strutturale che va affrontato probabilmente da parte di tutti”.

Ancora Gasp: “Il nostro problema riguarda un riassetto”

Sul ruolo di CT: “Penso che sia meglio il discorso che è stato fatto prima, non riguarda una posizione. Credo che il problema riguardi proprio una visione nuova per riportare in generale il nostro calcio, e questo sia molto più importante che quello di un singolo allenatore”.

Sul momento della Roma: “Le ultime partite sono state giocate molto bene, con convinzione, con mentalità. Con dei momenti di grande emozione e di grande entusiasmo, che purtroppo non sono coincisi con la vittoria. Siamo stati vicinissimi, ci sono stati momenti in una partita col Bologna di rimonta, come Juventus sul 3-1, con Napoli, col Milan. L’unica settimana brutta è stata quella delle sconfitte consecutive contro Genoa e Como. Non sono state proprio fortunate…”.

Gasperini: “Futuro? Molto contento di questa scelta”

Sul futuro del club: “Se si parla del futuro? Sì, chiaramente se ne parla moltissimo della prossima stagione, indipendentemente da come sarà il finale di quest’anno. È chiaro che tutti ci auguriamo che possa portare la Champions, ma per il motivo soprattutto economico. Per il resto, è evidente che la società sta ragionando su quello che può e deve fare nella prossima stagione, è evidente che quello che ci si porta dietro dalle precedenti gestioni è arrivato al momento che pesa e che porterà poi la società a prendere delle decisioni importanti per affrontare il futuro”.

Infine: “Per quello che posso dire io fino ad ora, sono molto contento di questa scelta e anche dell’esperienza fin qui, come si è sviluppata. Sono contento per il rapporto della fiducia che sono riuscito in qualche modo a conquistare con gran parte della tifoseria, penso, e soprattutto del rapporto che ho avuto con la squadra. La squadra veramente per me è stata straordinaria e sarà così comunque a prescindere dal risultato finale. Se il primo luglio sarò ancora l’allenatore della Roma? Me lo auguro”.