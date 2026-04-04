Inter-Roma, che show a San Siro! Gli aggiornamenti e le probabili formazioni

Domani sera spicca il primo big match della 31esima giornata di Serie A, Inter-Roma. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulle due squadre.

Dopo il disastro Italia, con la Nazionale estromessa dal Mondiale a causa della sconfitta in Bosnia, questo fine settimana tornerà la Serie A con gare molto importanti sia per quanto riguarda la corsa scudetto, sia per la corsa Champions League. Domani sera spicca il primo big match della 31esima giornata di Serie A, Inter-Roma. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulle due squadre.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

Inter, Chivu perde un difensore

Problemi per l’Inter e per Christian Chivu: si ferma un difensore nerazzurro. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società.

Dopo il disastro Italia, nel weekend tornerà la Serie A con diverse gare di cartello che potranno indirizzare la corsa scudetto. Nel frattempo emergono subito problemi per l’Inter e per Christian Chivu: si ferma un difensore nerazzurro. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società.

Inter, si ferma un difensore: la nota

Si ferma Yann Bisseck. Questo il comunicato ufficiale da parte del club, sulle condizioni del difensore nerazzurro: “Yann Bisseck si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Le sue condizioni verranno monitorate.

Inter, dov’è finito Thuram?

C’è un momento, nelle stagioni dei grandi attaccanti, in cui il gol smette di arrivare e tutto sembra più complicato. Marcus Thuram è dentro esattamente quel momento. E non è solo una questione di numeri.

Perché i numeri, sì, parlano chiaro. Nel 2026 il rendimento del francese è crollato: pochi gol, un digiuno che si allunga e una sensazione crescente di smarrimento dentro le partite. Ma fermarsi alle statistiche sarebbe riduttivo. La verità è che Thuram oggi sembra un giocatore diverso.

Non è solo il gol: meno brillantezza, meno presenza

Quello che colpisce davvero non è soltanto l’assenza di reti, ma il modo in cui arrivano — o meglio, non arrivano — le prestazioni. Thuram tira meno, si muove peggio, vince meno duelli. Anche le scelte, spesso, appaiono meno lucide. È come se avesse perso quella naturalezza che lo rendeva devastante nella prima parte di stagione. In campo si vede: meno strappi, meno profondità, meno capacità di spaccare le partite. E quando un attaccante perde ritmo e fiducia, tutto diventa più pesante.

Senza Lautaro è un’altra Inter (e un altro Thuram)

Un altro fattore decisivo è l’assenza di Lautaro Martínez. La coppia d’attacco che aveva trascinato l’Inter si è improvvisamente spezzata, e Thuram si è ritrovato a gestire responsabilità diverse. Non più complemento, ma riferimento. Un ruolo che, almeno finora, ha faticato a sostenere. Senza Lautaro, l’Inter perde automatismi. E Thuram perde il suo equilibrio. Quando un attaccante entra in una fase così, raramente c’è una sola spiegazione. È più facile pensare a un insieme di fattori: condizione fisica non perfetta, pressione crescente, fiducia che si abbassa partita dopo partita. Il risultato è evidente: un giocatore meno incisivo, meno decisivo, meno sicuro. Ed è proprio questo l’aspetto più delicato.

La pausa può cambiare tutto

Ora la pausa per le nazionali può diventare un punto di svolta. Staccare, cambiare ambiente, ritrovare sensazioni positive: spesso è da qui che riparte un attaccante. All’Inter lo sanno bene. Perché nel momento decisivo della stagione servirà il miglior Thuram, non una versione appannata. E la differenza, come spesso accade, può stare tutta in un gol. Il primo. Quello che sblocca tutto.