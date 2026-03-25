Dov’è finito Thuram? Il crollo improvviso che cambia i piani dell’Inter

C’è un momento, nelle stagioni dei grandi attaccanti, in cui il gol smette di arrivare e tutto sembra più complicato. Marcus Thuram è dentro esattamente quel momento. E non è solo una questione di numeri.

Perché i numeri, sì, parlano chiaro. Nel 2026 il rendimento del francese è crollato: pochi gol, un digiuno che si allunga e una sensazione crescente di smarrimento dentro le partite. Ma fermarsi alle statistiche sarebbe riduttivo.

La verità è che Thuram oggi sembra un giocatore diverso.

Non è solo il gol: meno brillantezza, meno presenza

Quello che colpisce davvero non è soltanto l’assenza di reti, ma il modo in cui arrivano — o meglio, non arrivano — le prestazioni. Thuram tira meno, si muove peggio, vince meno duelli. Anche le scelte, spesso, appaiono meno lucide.

È come se avesse perso quella naturalezza che lo rendeva devastante nella prima parte di stagione.

In campo si vede: meno strappi, meno profondità, meno capacità di spaccare le partite. E quando un attaccante perde ritmo e fiducia, tutto diventa più pesante.

Senza Lautaro è un’altra Inter (e un altro Thuram)

Un altro fattore decisivo è l’assenza di Lautaro Martínez. La coppia d’attacco che aveva trascinato l’Inter si è improvvisamente spezzata, e Thuram si è ritrovato a gestire responsabilità diverse.

Non più complemento, ma riferimento.

Un ruolo che, almeno finora, ha faticato a sostenere. Senza Lautaro, l’Inter perde automatismi. E Thuram perde il suo equilibrio.

Testa, gambe e fiducia: una crisi da capire

Quando un attaccante entra in una fase così, raramente c’è una sola spiegazione. È più facile pensare a un insieme di fattori: condizione fisica non perfetta, pressione crescente, fiducia che si abbassa partita dopo partita.

Il risultato è evidente: un giocatore meno incisivo, meno decisivo, meno sicuro.

Ed è proprio questo l’aspetto più delicato.

La pausa può cambiare tutto

Ora la pausa per le nazionali può diventare un punto di svolta. Staccare, cambiare ambiente, ritrovare sensazioni positive: spesso è da qui che riparte un attaccante.

All’Inter lo sanno bene. Perché nel momento decisivo della stagione servirà il miglior Thuram, non una versione appannata.

E la differenza, come spesso accade, può stare tutta in un gol. Il primo. Quello che sblocca tutto.