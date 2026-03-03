Como-Inter, in Coppa Italia spazio al turnover: le probabili formazioni

Le semifinali di Coppa Italia entrano nel vivo con il primo match in programma al Sinigaglia tra i padroni di casa del Como e la capolista di Serie A l’Inter.

Il momento della verità è arrivato per l’Inter. Con l’imminente semifinale di Coppa Italia contro il Como, i nerazzurri si giocano una fetta importante di credibilità stagionale. Dopo la cocente delusione dell’eliminazione dai playoff di Champions League per mano del Bodo Glimt, la coppa nazionale non è più un “piano B“, ma un obiettivo primario per dare un senso alla stagione e risollevare il morale prima del derby.

Como-Inter: Chivu vs Fabregas

Non è solo una questione di trofei, ma anche di suggestioni in panchina. Cristian Chivu si troverà di fronte Cesc Fabregas, tecnico di un Como ambizioso e figura che in passato ha sfiorato l’universo interista anche come tecnico dopo l’addio di Simone Inzaghi. Per l’allenatore rumeno, battere lo spagnolo significa dimostrare la maturità di un gruppo che punta dritto allo Scudetto, ma che non può permettersi altri passi falsi nelle competizioni a eliminazione diretta.

Maxi turnover per i nerazzurri

Maxi-turnover in vista per la capolista. Torna tra i pali Josep Martinez, lo specialista di coppa. In difesa, Acerbi dovrebbe riprendere il comando del reparto concedendo un turno di riposo ad Akanji, mentre Carlos Augusto sostituirà Dimarco sulla corsia mancina. Gestione oculata per i rientranti. Calhanoglu dovrebbe partire dall’inizio, supportato da giovani Sucic e Mkhitaryan. Scelte che spediscono in panchina Barella e Zielinski. Sulla destra, Darmian resta favorito. In attacco senza Lautaro e con Bonny ai box, il peso del reparto ricade obbligatoriamente sulla coppia Thuram-Esposito.

Le possibili scelte di Fabregas e Chivu

🔵⚪️ COMO vs INTER 🔵⚫️ Coppa Italia semi-final today! 👀🏆 pic.twitter.com/lQPbrVMix9 — EuroFoot (@eurofootcom) March 3, 2026



Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Perrone, S.Roberto; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.